Article de Raphaël Hassine, paru dans Actualité Juive numéro 1701

Vous êtes audioprothésistes et vous désirez exercer en Israël ? Une passerelle d’études existe pour vous permettre de passer les équivalences.

A l’origine du projet

Initié par Qualita et Opti’Sion, ce projet a pour objectif de mieux intégrer les audioprothésistes en Israël. « En France, c’est un diplôme d’Etat et non un diplôme universitaire. Les Français apprennent le métier d’audioprothésiste, et les Israéliens le métier d’audiologue qui inclut également l’orthophonie » explique Naomie Ayoun, directrice audiologie Optical Center. Après de nombreuses batailles, le Ministère de la Santé a permis aux titulaire de ce diplôme français de suivre un programme complémentaire de deux ans pour pouvoir exercer en tant qu’audiologue en Israël. « Nous avons obtenu un accord avec une liste de cours obligatoires. Nous avons démarché des universités pour ouvrir une classe, mais ça n’intéressait personne. Plusieurs années après l’accord avec le Ministère et grâce à l’intervention de l’Agence Juive puis d’Optical Center, l’Université d’Ariel a accepté » développe Esther Blum, responsable du départements des diplômes chez Qualita. « Optical Center a fait un don de deux laboratoires à l’université. Les élèves sont les bienvenus pour travailler dans nos magasins » raconte Naomie Ayoun. Le Ministère de l’Alyah et l’Intégration ainsi que Marc Eisenberg ont contribué à la réussite du programme en octroyant des bourses aux participants.

Comment ça marche ?

Un audioprothésiste diplômé en France suit programme de deux ans avec des cours deux jours par semaine tout en continuant de travailler. « Je suis audioprothésiste depuis 16 ans, et j’ai fait mon Alyah il y a 15 ans. J’ai participé à la création du programme et à sa première promotion avec onze élèves, Nous pouvions travailler en Israël sans équivalence mais seulement pour faire de l’appareillage auditif et sans nous occuper des tests, nous étions très limités dans notre travail. Nous avons tous été diplômés ! »

précise Deborah Yayon. Une bonne réussite est conditionnée à une très bonne maitrise de l’hébreu. « Nous sommes heureux de ce 100% de réussite ! Nous aimerions renouveler ce programme, c’est une opportunité à saisir ! » conclut Esther Blum.

Pour plus de renseignement, contactez le département emploi de l’Agence Juive : sarahaz@jafi.com

Raphaël Hassine pour Actualité Juive numéro 1701

