Le Premier ministre Netanyahou était aujourd’hui au tribunal de Tel Aviv pour la quatrième journée de son témoignage dans le cadre de ses procès.

L’audience a été consacrée au dossier 4000 dans lequel Netanyahou est accusé d’avoir accordé des avantages à Bezeq en échange d’un traitement favorable dans des articles de presse du site Walla! dont le propriétaire, Shaoul Elovitch, était aussi le président de Bezeq.

Le Premier ministre et son avocat Me Amit Haddad s’emploient à démontrer que Netanyahou n’a jamais exigé d’articles en sa faveur et que le site Walla! lui était même plutôt hostile.

Me Amit Haddad a présenté à la Cour ce qu’il considère comme une faiblesse de l’acte de l’accusation puisque sur les 315 articles présentés par le Parquet comme étant exigés par Netanyahou dans le cadre de cet arrangement, au moins la moitié n’ont explicitement pas été demandés par le Premier ministre.

Les juges ont demandé à la procureure Yehoudit Tirosh d’expliquer le lien entre ces articles et Netanyahou, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire. Tirosh a demandé à la Cour un délai pour »réexaminer tranquillement l’acte d’accusation », qui a été rédigé il y a 5 ans.

L’avocat du Premier ministre a présenté plusieurs articles de Walla! datant de l’époque mise en cause. Netanyahou les décrit comme hostiles.

Le Premier ministre a expliqué à la Cour que les demandes d’articles formulées à la rédaction de Walla! l’ont été par son épouse ou des gens de son entourage avec qui elle était en contact mais qu’il n’était pas au courant.

Après cinq heures d’audience, la séance a été levée. La prochaine audience aura lieu lundi prochain.