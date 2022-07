La Sortie d’Egypte fut déjà en soi un miracle.

Dans le désert, les enfants d’Israël marchent vers Erets Canaan mais la manne qui est censée les rassasier tant par le goût que par la quantité ne les satisfait pas ils veulent de la viande, pourtant le troupeau de bêtes était tout près de leur campement ils pouvaient se servir. Plus tard on envoie des chefs de tribus pour explorer la Terre Promise mais il en font un retour alarmant, pourquoi nous avoir sorti d’Egypte pour nous amener sur une terre de géants, ou tout est démesuré.

Nous étions esclaves en Égypte, mais notre sort était plus enviable qu’en terre de Canaan.

Une fois repus, ils continuent leur chemin vers leur destination finale où les Moabites et les Amalécites ne veulent pas les laisser passer. Ils doivent se battre ou contourner.

Ils se plaignent une nouvelle fois. Ils ont soif. Il faut les abreuver alors HM dans toute sa bonté dit à Moïse : parle au Rocher et l’eau va jaillir. Dans un élan de colère de lassitude ou d’un mauvais réflexe, Moïse tapa avec son bâton sur le Rocher et l’eau jaillit. Ce geste lui sera reproché et il ne rentrera pas en Erets Israël. Des tas de questions se posent. Comment Moshé un homme si grand, après s’être entièrement consacré à HM au service des Bnei Israël pour un malheureux coup de bâton sera privé de la Terre Promise?

Le parallèle avec aujourd’hui c’est qu’à mon sens, le Am Israël a compris la leçon.

Aucun gilets jaunes, aucun Black Panthers, aucune manifestation, aucune revendication.

Tout augmente l’essence, la farine, le lait, l’eau, tous les produits de 1ère nécessité flambent. Seul l’air est encore gratuite. Qui ne dit mot, consent.

La Knesset est dissoute, le gouvernement gère les affaires courantes, le temps est au beau fixe, l’aéroport DBG est saturé.

Va-t-on assister à une rentrée houleuse, non j’en doute, les tractations électorales vont faire passer les préoccupations des Israéliens, aux calanques grecques.

Combien me donnes-tu ?

-2 ministères non j’en veux 3. Veux-tu mon soutien ?

-Combien d’argent pour mes institutions?

-La loi sur ceci ou cela va-t-elle être votée? Ok je t’en fais, la promesse mais à condition de .…

-Moi je veux monter sur le Har Habayit tous les jours, patiente je vais discuter avec Ra’am et Shass et je te donne ma réponse un peu plus tard.

En attendant, le village hébreu d’Astérix résiste, va-t-on faire rapidement une potion magique pour que le peuple juif triomphe. L’union dans la diversité est-elle encore possible, je n’ai pas la réponse, tant les travers du monde occidental se répandent comme une marée noire sur cette terre que l’on pensait sacrée.

J’ose mettre des noms sur ces Toavots (déviances impures) qui envahissent nos vies.

Violences verbales, abus sexuels, viols, la banalisation de l’homosexualité, du transgenre, du chichon, de l’alcool, des réseaux sociaux. On fint malheureusement par s’habituer de tout voir et de tout entendre.

Le peuple israélien est résilient.

Juillet, Août, la plage, le soleil, le parasol, la glacière, les bières, le barbecue, la pastèque, les tacs tacs, la musique.

En attendant les fêtes de Tichri où nous nous ferons pardonner pour recommencer à nous étriper le 1er Novembre 2022 pour les élections de la nouvelle Knesset.

TOUS AUX URNES בחירה comme Obelix le Gaulois, les Israéliens sont tous tombés dedans quand ils étaient petits.

Bonnes Vacances

NDLR: Les textes publiés dans la Rubrique Opinion n’engagent que leurs auteurs