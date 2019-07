62 jours, 1488 heures, 89 280 minutes. Les grandes vacances sont là et avec elles, un lot d’appréhension. Comment tirer profit de cette période souvent synonyme de tensions ?

La norme : les vacances !

Les vacances scolaires semblent représenter un évènement singulier. Toutefois, vivre dans l’entourage des membres de sa famille constitue le cadre naturel et sain dans lequel devrait évoluer un enfant ! L’année scolaire est, en réalité, une année de préparation aux grandes vacances. L’enfant y est invité à faire preuve d’autonomie : il construit un cadre, effectue des choix qui le permettent d’avancer. Cette perspective ressemble davantage à la vie réelle durant laquelle chacun est amené à faire des choix et n’agit pas uniquement par obligation, parce que « demain, il y a un contrôle ».

Comment optimiser cette période ?

Un seul mot : planifier ! Qu’il s’agisse des activités ou des « temps morts », la planification est la clef de la réussite. L’objectif est multiple : favoriser le dialogue entre les membres de la famille, permettre à l’enfant de mettre des mots sur ses envies et les exprimer, se voir imposer des limites qui lui sont saines et savoir vers quoi il se dirige. Adieu les espérances exorbitantes…et adieu les déceptions !

Tisser des liens

Durant l’année, petits et grands sont affairés : « Vite, les devoirs ! Vite, le travail ! ». Les vacances offrent l’opportunité de resserrer les liens entre chaque membre de la famille et de combler certaines lacunes émotionnelles. En outre, si les relations qui unissent les parents aux enfants sont généralement axées sur le respect de l’autorité et le maintien de l’ordre, les vacances favorisent les rapports de proximité.

Renforcer la confiance de l’enfant

Les défis de la vie quotidienne et les prises de décisions qu’ils impliquent sont susceptible d’aboutir à l’émergence de tensions entre les parents. La sérénité des grandes vacances favorise l’harmonie au sein du couple, laquelle, en plus de consolider le Chalom Bayit des parents, assoit la confiance de l’enfant.

En effet, l’enfant se construit autour de son foyer : plus le couple vit dans l’harmonie, plus ce dernier constitue un rempart émotionnel pour l’enfant, lequel se sent renforcé dans sa confiance en lui.

Enfin seuls !

A ne pas oublier : fixer des moments privilégiés entre chaque parent et chaque enfant. Nul besoin d’organiser un dîner en tête-à-tête ! Un trajet en voiture à effectuer, du linge à plier, il suffit que l’enfant se sente à l’aise pour parler et qu’il sente qu’une oreille attentive lui est prêtée.

Apprendre différemment

Durant l’année scolaire, les enfants s’exécutent sous l’effet de l’obligation. Les vacances représentent un excellent moyen de se connecter à l’apprentissage, à leur propre rythme et au gré de leurs propres centres d’intérêts. De plus, sur le plan formel, les livres sont troqués par des activités ludiques, des rencontres etc., de quoi aiguiser l’attention et insuffler un air nouveau.

L’astuce

Faire écrire aux enfants toutes les aventures de ces grandes vacances et les insérer dans une enveloppe « grandes vacances année 2019 ». L’objectif est double : avoir l’assurance que la mémoire des enfants regorge de bons souvenirs…et éviter les « on n’a rien fait cet été » !

