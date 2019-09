Il y a quelques mois, après le 1er round du 9 avril, qui avait montré que l’excès de démocratie tue la démocratie, j’avais écrit un article intitulé : « tous coupables, tous responsables, le système aussi. »

Bis repetita !

Le second round du 17 septembre vient confirmer qu’au royaume de l’absurde, Ubu est roi, mais, comme dans le conte d’Andersen, le Roi est nu !

En effet,au lieu de s’occuper des affaires de son royaume, le roi s’occupait plutôt de sa garde robe pour enfiler chaque jour un nouvel habit. Alors, ses sujets lui confisquent ses habits et le roi se retrouve nu.

N’est ce pas ce qui risque de nous arriver ?

Si on analyse froidement ces 2 séquences électorales, inédites mais prévisibles de l’histoire de notre pays, on observe que lorsque le seul argument de campagne a été « tout sauf Bibi » force est de constater que tout s’est transformé en rien.

Pire que rien même.

L’électeur n’a pas eu la possibilité de se déterminer sur des programmes de gouvernement.

Que sait-on des projets économiques, des projets sociaux et sociétaux , que sait-on de propositions pour l’éducation de nos enfants que proposent Gantz et Netanyahou ?

Pas grand chose !!

Il semble que le « tout sauf » soit devenu une mode dans les démocraties. On se rappelle du « tout sauf Sarkozy » et on a vu les résultats !

En politique, disait Talleyrand, ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai.

Avec ses 33 mandats, Gantz est incapable de former un gouvernement assis sur une coalition cohérente.

Avec ses 31 mandats, Netanyahou est incapable de former une coalition même si son bloc est plus important et plus cohérent que celui de Bleu-Blanc.

Et il fait quoi le faiseur de roi Lieberman ?

Rien. Il a provoqué en avril les nouvelles élections, il a certes obtenu plus de sièges, mais il ne fait pas l’appoint pour Gantz alors qu’il peut le faire plus naturellement pour Bibi.

Mais évidemment « tout sauf Bibi » !

Ah ! ego quand tu nous tiens !!

Le résultat de cette histoire kafkaïenne est que maintenant le Parti Arabe Unifié devient le leader de l’opposition et à ce titre, il va obtenir des informations sensibles sur la sécurité du pays.

On vient de faire entrer le loup dans la bergerie et c’est grave,

GRA-VIS-SIME.

Je ne conteste pas que beaucoup d’arabes israéliens soient des fidèles citoyens de l’Etat, mais ils se sentent en grande majorité plus Palestiniens qu’Israéliens. D’autre part, ils ont voté pour des députés qui ne reconnaissent pas Israël comme le foyer national des Juifs.

Cherchez l’erreur !

Alors que nos deux champions luttent pour savoir lequel d’entre Gantz et Netanyahou a le plus de biceps, j’en connais 13 à la Knesseth qui se frottent les mains en disant « Inch Allah mon frère »

Les intérêts suprêmes de l’Etat doivent dépasser les ego.

C’est à ce prix que nous pouvons sortir de cet imbroglio politique.

Allez messieurs montrez au peuple de ce pays que vous êtes vraiment des hommes d’Etat !

Un gouvernement d’union ?

Oui disent l’un et l’autre. Oui mais pas avec l’autre dit Gantz.

Pas avec Bibi dit Lieberman qui peut débloquer la situation en revenant dans sa famille politique naturelle.

Gantz veut jouer la montre jusqu’au 2 octobre date à laquelle Netanyahou est convoqué devant les juges, en espérant une fracture du Likoud.

Alors que la situation internationale et sécuritaire de ce pays est en jeu il est dangereux de rester au milieu du carrefour trop longtemps.

Alors absurde vous dis-je Monsieur Gantz.

Les deux grands partis, avec Bibi – car qui peut se passer d’un tel homme d’Etat qui a prouvé sur la scène internationale ses capacités – devraient s’unir au moins pour reformer le système électoral.

Plusieurs possibilités peuvent s’envisager.

Israël est une démocratie, soit !, alors gardons un scrutin proportionnel mais à deux tours.

Au premier tour tous les partis peuvent présenter leur liste.

Pour le second tour, après un panachage obligatoire des listes qui ont atteint au moins 5, 7 ou 10 % (à définir) en fonction des sensibilités politiques.

Ainsi seules deux listes sont présentes au second tour.

Les candidats des listes arabes auront alors à se déterminer pour rejoindre ou pas, ensemble ou séparément les deux listes qui seront au second tour. S’ils le font, alors ils reconnaîtront de facto qu’Israël est le Foyer National des Juifs, ce qui n’est pas un obstacle à ce que des minorités arabes, chrétiennes ou autres bénéficient des mêmes droits que le citoyens juifs de ce pays.

Le roi aura changé d’habits pour revêtir un ensemble qui aura plus de tenue.

Et puisque le jour des élections est un jour chômé et payé pourquoi ne pas rendre le vote obligatoire ?

Elie LEVY

Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90