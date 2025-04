Comme chaque année, au Kotel aussi on fait le nettoyage de Pessah. Celui-ci consiste essentiellement dans la vérification des pierres du Mur et le retrait des petits papiers laissés par les visiteurs qui veulent adresser une prière personnelle.

Ces papiers sont transférés dans une guenizah, là où l’on dépose les objets et livres sacrés qui ne sont plus utilisés. L’opération est menée avec un grand respect et en conformité avec la loi juive. Ainsi, de l’espace sera libéré pour les nombreuses prières qui seront déposées par les visiteurs lors de la semaine de Pessah.

Par ailleurs, une inspection minutieuse des pierres du Mur Occidental est réalisée par une équipe d’ingénieurs à l’aide d’une grue spéciale. Ils vérifient la stabilité des pierres, retirent les fragments instables et nettoient la végétation saisonnière.

Le but est d’assurer la sécurité des milliers de visiteurs attendus pendant la fête.

Tous ces travaux sont effectués sous la surveillance du Rav Shmouel Rabinovitch, le Rav du Kotel et des lieux saints dans le respect de la Loi juive.

Par ailleurs, des arbres fruitiers ont été installés depuis le début du mois de Nissan (depuis dimanche dernier) sur l’Esplanade du Kotel afin de permettre aux visiteurs de réciter la prière sur les arbres comme le veut la Tradition pendant le mois de Nissan.

Enfin, le Kotel se prépare à accueillir comme chaque année, des dizaines de milliers de fidèles lors de la récitation de la Bénédiction des Cohanim pendant Hol Hamoed. Cette année, elle aura lieu en présence notamment d’otages libérés et de familles d’otages.

En raison de la forte affluence, deux dates sont programmées:

Mardi 17 Nissan 5785 | 15 avril 2025 – Deuxième jour de Hol Hamoed Pessah.

Jeudi 19 Nissan 5785 | 17 avril 2025 – Quatrième jour de Hol Hamoed. Ce jour-là, la cérémonie se tiendra en présence d’otages récemment libérés, de familles d’otages encore détenus, de soldats blessés de Tsahal, des grands rabbins d’Israël, du Rav du Kotel et des lieux saints, du maire de Jérusalem et de dizaines de milliers de fidèles.

Les deux événements seront retransmis en direct sur le site internet de la Fondation du Patrimoine du Mur Occidental afin de permettre au public en Israël et dans le monde entier d’y assister.