Les forces de sécurité israéliennes ont détruit ce lundi à Khan Younis, dans la bande de Gaza, un tunnel d’environ un kilomètre et demi de long dans lequel étaient disposées de nombreuses armes. Au cours de l’opération, les combattants ont également éliminé un certain nombre de terroristes et détruit des complexes militaires au-dessus et au-dessous du sol, contenant des dizaines de roquettes, des lance-roquettes et plusieurs missiles antichars.