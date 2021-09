Après une conférence à l’Université George Mason University à Fairfax, la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris a fourni une réponse consternante à une étudiante qui accusait Israël de commettre un « génocide ethnique ». Au lieu de dénoncer cette calomnie, la vice-présidente a été enregistrée disant à l’étudiante : « Il ne faut pas que votre voix soit combattue ni que votre point de vue et vos sentiments soient réprimés. Vous avez votre vérité et il faut la faire entendre. Ce sont des choses pour lesquelles nous combattons dans une démocratie ! » La vice-présidente a rajouté : « Nous avons des divergences quant à notre politique au Moyen-Orient et sur la manière juste de la mener, mais il ne faut en aucun cas réprimer la voix de quiconque sur cette question ». Comme si accuser Israël de commettre un génocide était une simple « opinion ».

Ces propos de la n°2 des Etats-Unis ont provoqué de très nombreuses réactions. Parmi elles, celle de l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël, David Friedman . « Honteux. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Personne n’a ‘sa’ vérité. Cette attaque contre Israël était totalement calomnieuse et la vice-présidente aurait dû le dire clairement ».

Photo Wikipedia