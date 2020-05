Le journaliste spécialiste du Moyen-Orient Yoni Ben Menahem a développé une analyse intéressante et à contre courant concernant l’attitude agressive actuelle de la Jordanie face à la question de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et les localités juives. Il affirme que les rodomontades et menaces d’Abdallah II de Jordanie ne sont qu’une attitude de façade destinée à calmer son opinion publique qui comme on l’oublie souvent, est composée à trois-quarts de « Palestiniens ».

Yoni Ben Menahem définit le roi Abdallah II comme un « roi craintif qui passe son temps à tenter de passer entre les gouttes face aux pressions qu’il subit de l’intérieur comme de l’extérieur ». Même à Ramallah, on admet en privé que les gesticulations du souveraine hachémite sont mues par la crainte d’une intifada dans son pays. Abdallah II craint aussi une immigration d’Arabes palestiniens de Judée-Samarie vers la Jordanie en cas de la mise en oeuvre de la loi de souveraineté par Israël ce qui augmenterait les menaces sur son trône.

Sur le fond de la question, Yoni Ben Menahem rappelle qu’en 1988, le roi Hussein, père de l’actuel, avait officiellement renoncé à ses revendications territoriales sur la Judée-Samarie, occupée par la Jordanie entre 1948 et 1967.

Il rappelle également des déclarations passées du Roi de Jordanie, confiant à Ariel Sharon qu’il ne fallait pas prêter attention à ses déclarations publiques sur ce dossier et qu’il préférait de loin voir des soldats de Tsahal le long de la frontière israélo-jordanienne plutôt que des « soldats palestiniens » qui serviraient de pont à un afflux de « Palestiniens » vers le royaume hachémite.

Enfin, Yoni Ben Menahem relativise les menaces jordaniennes quant à des « sanctions économiques et sécuritaires » contre Israël, soulignant que dans les accords de paix israélo-jordaniens, c’est le royaume hachémite qui est de loin le plus grand bénéficiaire sur ces deux plans et que le roi Abdallah II sait très bien, par expérience aussi, que le seul pays de la région qui peut sauver son régime est Israël.

Photo Flash 90