Un attentat a été commis lundi matin près du village arabe de Kfar Naama dans la région de Binyamin. Trois terroristes en voiture ont foncé sur des gardes-frontières qui étaient affairés à leur véhicule sur le bord de la route, après une opération anti-terroriste dans le village.

L’un des gardes-frontières, un officier, a été gravement blessé, et un autre plus légèrement. Des camarades qui étaient sur place ont tiré sur le véhicule des terroristes, éliminant deux d’entre eux et blessant le troisième. L’officier blessé a été transporté à l’hôpital dans l’unité des soins intensifs. Son état est qualifié de “grave mais stable”.

Selon le porte-parole de Tsahal, les terroristes avaient d’abord lancé des bouteilles incendiaires sur la route 443 qui relie Jérusalem à Modiin. Plusieurs bouteilles ont également été retrouvées dans leur véhicule.

Photo Porte-parole Tsahal