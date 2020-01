Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le directeur du Shin Bet Nadav Argaman ont participé à la cérémonie de remise du Prix du Premier ministre pour les succès dans le domaine opérationnels des renseignements. Les critères employés pour désigner les personnes ou projets récompensés sont notamment l’audace, la créativité, le professionnalisme, la planification, l’excellence opérationnelle et bien entendu l’efficacité et le résultat.

Dans son intervention, le directeur du Shin Bet a indiqué qu’il fut difficile de faire le choix parmi ceux qui méritaient ce prix et six personnes et projets ont finalement été primés. Nadav Argaman a ensuite souligné que l’année 2019 a été « très riche » en défis sécuritaires de toutes sortes, avant de révéler le chiffre effrayant de 560 attentats déjoués par le Shin Bet, la police, Tsahal et d’autres acteurs sécuritaires! Parmi ce nombre surréaliste d’attentats déjoués, on compte dix attentats-suicide, quatre enlèvements et plus de 300 attentats à l’arme automatique. Nadav Argaman en a profité pour remercier toutes celles et ceux qui oeuvrent jour et nuit pour la sécurité de la population en faisant preuve de courage, professionnalisme, détermination, créativité mais aussi discrétion.

Le Premier ministre a déclaré: « Des centaines d’Israéliens ont eu la vie sauve en 2019 grâce à votre action au quotidien et nous vous en sommes très reconnaissants. Le fait que le nombre de touristes entrants en Israël ait grimpé cette année aussi est également dû au sentiment de sécurité que vous procurez par votre action efficace(…) Aujourd’hui, de très nombreux pays, même certains qui n’ont pas de relations avec nous, demandent notre aide sur le plan des renseignements ».

Photo Amos Ben Gershom / GPO