Une semaine après le double attentat qui a eu lieu la semaine dernière à Jérusalem – à la sortie de la ville et au carrefour de Ramot – la police a annoncé avoir arrêté plusieurs suspects.

Depuis mercredi dernier, les forces de renseignements étudient toutes les pistes afin de donner des indications aux forces de l’ordre et ce avant que les terroristes n’aient le temps de récidiver.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les terroristes ont agi de manière isolée, sans avoir été envoyés par une organisation terroriste. Ils préparaient leur acte depuis longtemps. Ils ont déposé les engins explosifs puis ont attendu qu’il y ait du monde aux arrêts de bus pour actionner, à distance, les bombes remplies de clous et de vis, afin de causer le plus dégâts possible.