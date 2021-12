La victime de l’attentat commis jeudi soir s’appelle Yehouda Dimentman hy »d, âgé de 25 ans. Il habitait Shavei Shomron et étudiait à la yeshiva. Il laisse derrière lui son épouse et un enfant en bas âge ainsi que ses parents et onze frères et soeurs.

Photo Hillel Maeir / Flash 90