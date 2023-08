A quelques mètres de là où Batsheva Nagari, z’l, a été assassinée la semaine dernière, un terroriste a tenté d’écraser des soldats qui se tenaient à un poste de contrôle.

Il a réussi à blesser légèrement un des soldats avant d’être neutralisé.

Le yishouv Beth Hagay d’où était originaire Batsheva Nagari a publié un communiqué suite à cette tentative d’attentat: ”Dix jours se sont écoulés depuis le terrible attentat lors duquel Batsheva Nagari, z’l, a été tuée et Arié Gottlieb gravement blessé et les terroristes nous font un rappel douloureux. La terreur continue et c’est la raison pour laquelle nous demandons des actions supplémentaires, créatives, pour déraciner les actions des terroristes. Nous demandons de fermer les sorties de Hevron immédiatement pour éviter d’autres morts et d’autres blessés”.