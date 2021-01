Attentat iranien déjoué à Dubaï

Un groupe d’Iraniens a été arrêté à Dubaï et Abou Dhabi soupçonné de préparer un attentat à l’occasion du jour anniversaire de l’élimination du général Qassem Soleimani. L’attentat était prévu dans un lieu touristique fréquenté notamment par des Israéliens. Les services secrets des Emirats ont réussi à les repérer et les arrêter avant qu’ils ne commettent leur méfait. Ils sont actuellement interrogés par les services de la Sécurité intérieure. Israël, les Etats-Unis et les Emirats arabes sont en alerte face aux menaces d’attentats iraniens.

Photo libre de droits