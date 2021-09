Attentat iranien anti-israélien déjoué à Chypre

Un mercenaire à la solde de l’Iran a été arrêté par la police chypriote alors qu’il avait passé de la partie nord de l’île – occupée par la Turquie – vers la partie sud. Il portait sur lui un pristolet muni d’un silencieux et d’autres objets que la censure interdit d’énumérer. L’individu est un ressortissant azéri dérenteur d’un passeport russe. Son interrogatoire a permis de découvrir qu’il fait partie d’un réseau de mercenaires recrutés par l’Iran dans le but de kidnapper ou d’assassiner des Israéliens sur l’île de Chypre.

Il est arrivé il y a une vingtaine de jours dans le nord de l’île, a traversé la frontière en trotinnette électrique puis a loué une voiture. Il a été arrêté non loin du bureau d’un homme d’affaires israélien installé à Nicosie. Les autorités chypriotes considèrent cette affaire comme « très grave ». Suite à cette arrestation, la police chypriote et les services de sécurité ont décidé de renforcer les contrôles et sont à la recherche d’autres individus faisant partie de ce réseau iranien.

