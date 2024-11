Un terroriste a ouvert le feu aujourd’hui (vendredi) un peu après midi sur un autobus de la compagnie Tnufa au carrefour Gitaï, près d’Ariel.

Les secouristes de Maguen David Adom s’occupent de huit blessés sur place: trois gravement par balles et un plus moyennement et quatre autres blessés légers.

Le terroriste a été éliminé.