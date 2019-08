Evoquant l’attentat du Goush Etzion, la députée Stav Shafir (Camp Démocratique), n’a pas jugé utile de condamner les terroristes mais a préféré critiquer le Premier ministre qui s’est rendu à Beit-El et surtout, a prononcé cette phrase scandaleuse: « Il y a quelques milliers de ‘colons’ idéologiques dont certains font partie des dirigeants, qui préfèrent aggraver le conflit, souhaitent établir encore davantage d’avant-postes illégaux financés et protégés par l’Etat, et bloquent toute possibilité de solution ».

Voilà tout ce que cette députée de gauche a trouvé à dire alors qu’une famille d’Ofra pleure l’ignoble assassinat de son fils de 19 ans.

Vidéo:

בתוכנית "פרלמנט צהריים" עם @moran_ynet התייחסה @StavShaffir, יו"ר משותף במפלגת המחנה הדמוקרטי, לפיגוע שקרה בגוש עציון: "יש כמה אלפי מתנחלים אידיאולוגיים שעוצרים כל אפשרות לפתרון" pic.twitter.com/oJfVhaMi6y — ערוץ כנסת (@KnessetT) August 8, 2019

Photo Flash 90