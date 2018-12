Au lendemain de l’attentat du carrefour d’Ofra, et alors que la population se mobilise pour prier pour la guérison de Shira-Yaël bat Liora et son nourrisson, Shalom Akhshav montre une nouvelle fois son visage révulsant.

Dans un communiqué, le mouvement pro-palestinien déclare: “Il ne faut en aucun cas régulariser l’implantation d’Ofra et donner ainsi une récompense à la délinquance. Malheureusement, certains membres du gouvernement israélien utilisent de manière cynique un attentat odieux dans le but d’obtenir des gains politiques et idéologiques et saboter par tous les moyens toute possibilité d’accord de paix”.

Shalom Akhshav faisait allusion aux ministres Naftali Benett et Ayelet Shaked qui ont demandé au Premier ministre Binyamin Netanyahou de régulariser le village d’Ofra qui ne bénéficie toujours pas d’un statut légal clair, quarante-trois ans après sa création!

Pour Shalom Akhshav, les “délinquants” à dénoncer depuis l’attentat de dimanche soir, ce sont les pionniers juifs de Judée-Samarie. Pas les terroristes.

