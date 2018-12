Le Dr. Yonatan Halévi, directeur de l’hôpital Shaarei Tsedek a fait savoir lundi matin que l’état du nouveau-né extrait dimanche soir s’est déterioré et que sa vie est désormais en danger. Rappelons que les médecins ont préféré le faire naître à la 30e semaine de crainte qu’il ne meure au cas où sa maman ne survivrait pas à ses blessures. Concernant sa situation à elle, le Dr. Halévy a indiqué qu’elle a subi une très longue et délicate opération durant la nuit et que son état est actuellement qualifié de “très grave mais stable”.

Tsahal est toujours à la recherche des terroristes. Sur le plan politique, la ministre de la Justice Ayelet Shaked a demandé au Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou de ne pas apporter uniquement une réponse militaire à cet attentat mais d’adresser également un message fort à l’intention des terroristes en régularisant une fois pour toutes la localité d’Ofra. La ministre a précisé qu’un avis juridique positif est déjà prêt sur cette question.

Ayelet Shaked a rajoutà qu’Israël devrait établir une “grille tarifaire” pour la réaction aux attentats. Tout comme Abou Mazen rémunère les terroristes ou leurs familles en fonction du nombre de victimes juives qu’ils ont fait, le gouvernement israélien devrait prendre des mesures constructives en faveur des Juifs après chaque attentat, comme par exemple autoriser la construction de nouvelles maisons ou de nouveaux quartiers en Judée-Samarie ou encore régulariser des avant-postes ou des localités existantes, ce qui est le cas d’Ofra.

