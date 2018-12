Lors d’une course-poursuite, les forces de sécurité ont ouvert le feu près de Kfar Soudra, au nord de Ramallah en direction d’un véhicule dans lequel se trouvait au moins l’un des terroristes auteurs de l’attentat d’Ofra. Il tentait apparemment de s’enfuir. Le suspect a été blessé très gravement et extrait du véhicule pour être transporté à l’hôpital et également y être interrogé. Les recherches pour retrouver le second terroriste se poursuivent et l’étau semble se refermer sur lui. On ne sait pas encore lequel des deux était le tireur. Des médias arabes palestiniens font état de deux individus arrêtés par les forces israéliennes.

Photo Ofer Meïr / Flash 90