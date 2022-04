Barak Lopin, 35 ans, marié et père de trois enfants, a succombé à ses blessures.

Hospitalisé hier après avoir été grièvement blessé, les médecins ont tout fait pour tenter de le stabiliser. Malheureusement, il est décédé cet après-midi.

Habitant de Guivat Shmouel, il était un grand sportif, il faisait partie de la délégation olympique de kayak et enseignait ce sport aux jeunes.

En 2016, il était l’entraineur de l’athlète paralympique d’origine française, Pascale Berkovitch.

Elle s’est rendue ce matin à l’hôpital et avant l’annonce du décès de son entraineur, elle a déclaré à la presse: »C’est une sensation surréaliste, la sensation qu’une pareille chose ne peut pas arriver, c’est inconcevable. Même en étant sur place, on ne peut pas y croire. A mon grand regret, c’est la réalité et c’est tellement triste. Notre chance c’est que nous sommes tous ensemble, la famille et les amis et aux urgences tout le monde nous entoure’.

Que son souvenir soit béni.

Photo: Famille