Yehouda Guetta et Ami’haï ‘Hala, deux des blessés de l’attentat de Tapouah sont toujours hospitalisés à l’hôpital Beilinson de Peta’h Tikva. Le premier, atteint de deux balles en plein tête, se trouve toujours entre la vie et la mort. Les médecins font tout pour le sauver. Le second est gravement atteint. Les familles des deux garçons appellent la population à prier pour leur guérison :

Yehouda ben Milka

Ami’haï ben Ronit

Le troisième, Benayah ben Aviva, plus légèrement atteint, a dû tout de même retourner à l’hôpital mardi en raison d’une certaines aggravation de son état.

Tsahal à la recherche des terroristes

Sur le plan militaire, Tsahal est toujours à la recherche du terroriste auteur de l’attentat ainsi que de ses complices et commanditaires car un tel acte nécessite une chaîne d’organisation. Le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi s’est rendu sur les lieux de l’attentat. Dimanche, il avait ordonné une augmentation des effectifs militaires en Judée-Samarie en prévision d’une augmentation des violences en raison du Ramadan et des appels du Hamas au soulèvement généralisé.

Photo porte-parole Ihoud Hatzalah