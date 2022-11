Hier soir (vendredi), une deuxième victime de l’attentat qui a eu lieu à Jérusalem mercredi matin, a succombé à ses blessures.

Il s’agit de Tedsa Tashume Ben Ma’ada, 50 ans, marié et père de deux enfants. Tedsa avait son alya d’Ethiopie au début des années 2000 et vivait à Jérusalem.

Il avait été grièvement blessé mercredi matin par l’explosion de la bombe à la station de bus à la sortie de Jérusalem. Les médecins de l’hôpital Shaaré Tzedek se sont battus depuis pour tenter de lui sauver la vie mais ses blessures étaient trop importantes.

Ce décès porte à deux le nombre de morts dans cet attentat, le premier était Arié Sheshopek, 15 ans.

Par ailleurs, dans cette explosion et celle qui était intervenue une demi-heure plus tard à Ramot, 26 personnes ont été blessées.

Le futur Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a déclaré ce soir: »Au nom de tous les citoyens israéliens, je présente mes plus sincères condoléances à la famille de Tedsa Tashume Ben Ma’ada. J’avais rendu visite, à la famille qui l’entourait de chaleur et d’amour et aux médecins qui se battaient pour sa vie. Je veux témoigner de mon affection à la famille en ces heures douloureuses. Que son souvenir soit béni ».

Les terroristes responsables du double attentat n’ont toujours pas été arrêtés.