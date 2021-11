La victime de l’attentat terroriste commis dimanche matin est David-Eliyahou Kay hy »d, 26 ans, immigrant originaire d’Afrique du Sud qui habitait à Modiin. Il travaillait comme guide au département de l’Information du Fonds pour le Patrimoine du Kotel. A l’annonce du drame, le Fonds pour le Patrimoine du Kotel et le rabbin du Kotel Shemouel Rabinovitz ont publié un communiqué commun déplorant la mort de David-Eliyahou Kay hy »d, rappelant qu’il était un homme aimable avec tous et qu’il effectuait son important travail avec conscience et dévouement. Il devait se marier dans six mois.

Très gravement touché à la tête par une balle, il a succombé à ses blessures à l’hôpital Shaarei Tzedek.

L’état du blessé grave, le rav Aharon Yehouda Immergrien (ben Tova) s’est aggravé et il est en danger de mort. Les médecins de l’hôpital du Mont Scopus font savoir qu’il a des blessures multiples et devra encore subir plusieurs opérations.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90