Après l’attentat de Jérusalem perpétré par un membre du Hamas, le Likoud a lancé un appel au président du parti islamique Ra’am, Mansour Abbas, pour qu’il condamne « officiellement et sans ambiguïté l’attentat terroriste, et sans réserves ni argumentations ». Le parti Ra’am a répondu comme le font généralement tous les députés arabes au moyen d’une phrase générale qui peut s’interpréter à souhait : « Nous condamnons toute attaque contre des innocents et personne ne nous donnera de leçons ». La définition du terme « innocent » est très particulière les concernant car elle inclut les terroristes et en exclut les soldats de Tsahal, les policiers ou les Juifs de Judée-Samarie. Et bien évidemment, Ra’am n’a publié ce communiqué qu’en langue hébraïque et non en langue arabe.

Propos stupéfiants du ministre des Communications

Le ministre des Communications a fait une déclaration pour le moins étrange suite à l’attentat de Jérusalem : « Il faut faire en sorte que plus personne ne rentre à Jérusalem armé, ni les Arabes ni les Juifs+ !! Le député Ofir Sofer (Hatziyonout Hadatit) a réagi en rappelant l’attentat au couteau de la semaine dernière à Jérusalem lors duquel le directeur de la yeshiva Ateret Cohanim est intervenu et a abattu le terroriste : « En cette période où la sécurité des personnes disparaît, tout citoyen juif qui porte une arme peut sauver des vies. Il ne faut pas confondre qui sont ceux qui menacent et ceux qui sont menacés ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90