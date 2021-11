Le terroriste Fadhi Abou Shkhadem, auteur de l’attentat qui a coûté la vie à Eliyahou-David Kay hy »d avait laissé une courte lettre qui constituait une sorte de testament, ce qui prouve qu’il avait prémédité son crime et qu’il ne s’est pas agi d’une action spontanée. A sa famille, il écrit : « Ma vie avec vous était respectable et calme mais ce qu’il y a avec Allah est encore plus respectable, noble et élevé ».

Puis il « explique » les raisons de son acte : « La meilleure voie pour réparer le préjudice que subit notre mosquée est de la libérer avec notre sang. Nous ne vivons pas dans l’honneur et la fierté et la situation de notre mosquée s’aggrave de jour en jour. Les agressions contre elles s’amplifient ».

Et cet « éducateur », employé et payé pendant des années par la municipalité de Jérusalem tout en étant membre actif du Hamas, a livré son testament à ses « élèves », leur demandant de « poursuivre le Jihad comme l’on fait les Prophètes et les Justes ».

Vidéo :

Photo youtube