Rina Shenrav, la jeune fille de 17 ans très gravement blessée lors de l’attentat de Dolev a malheureusement succombé à ses blessures. Elle n’avait pas été transportée à l’hôpital tant son état était grave. les médecins de Tsahal et secouristes du Magen David Adom en tenté de stabiliser son état mais en vain. Son père, le rav Eitan Shenrav et son frère Dvir sont hospitalisés dans un état qualifié respectivement de sérieux et très grave. Le rav Eitan Shenrav fait partie du centre toranique de Lod.

