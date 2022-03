Le vice-ministre de la Défense, Alon Schuster (Kahol Lavan) a été invité à réagir, sur Galei Tsahal, à l’attentat qui a coûté la vie à trois femmes et un homme.

Il a tenu des propos surprenants: »N’oublions pas que pendant des dizaines d’années l’Etat d’Israël a appliqué une politique de discrimination envers les Bédouins, c’est le moment d’être présent ».

Le ministre des Télécommunications, Yoaz Hendel a, quant à lui, condamné sans appel: »Nous devons faire payer cher ceux qui envoient les terroristes et les terroristes eux-mêmes, et nous le ferons ».

Yaïr Golan, vice-ministre de l’économie, a insisté : »Un soldat de Daesh mu par une haine viscérale des Juifs a tué quatre personnes à Beer Sheva. Nous ne devons pas nous laisser dicter notre vie par les extrémistes. Nous devons favoriser les forces modérées et réprimer les extrémistes et les violentes. Nous pourchasserons les terroristes et nous garantirons la tranquillité et au Neguev et à tout Israël ».