Depuis hier, les critiques envers la police se multiplient. Le terroriste a pu agir pendant 8 longues minutes avant d’être stoppé dans son oeuvre criminelle par des citoyens.

La police aurait-elle mis trop de temps à réagir? C’est ce que pensent bon nombre de personnes présentes sur place. Le chef de la police Kobi Shabtaï s’est défendu: »Les policiers étaient sur les lieux 4 minutes après avoir reçu l’alerte. C’est à la fois peu mais beaucoup quand on sait que chaque seconde compte dans ce genre de situation. Toutefois, la police a agi le plus vite qu’elle a pu, et le temps mis à arriver est rapide. Malheureusement, nous n’avons pas assez de personnel, nous ne pouvons pas placer un policier à l’entrée de chaque centre commercial et à chaque coin de rue ».

Interrogé sur le fait que ce sont deux citoyens armés qui ont neutralisé le terroriste et pas des forces de l’ordre, Shabtaï a répondu que très souvent ce sont les citoyens qui permettent d’arrêter les terroristes, ce n’est pas la première fois. Il a tenu, d’ailleurs, à féliciter les deux hommes qui ont agi avec courage hier à Beer Sheva. A ce propos, une polémique a éclaté hier face au refus de la police de leur rendre leur arme, la police devant les garder pour les besoins de l’enquête. Beaucoup y ont vu un affront à ceux qui se sont comportés comme des héros. Face à la gronde populaire et à l’incompréhension, les autorités ont demandé à la police d’accèlérer leur travail d’enquête. Ce matin, les armes ont été rendues à leurs propriétaires.

Le Président de l’Etat, Itshak Herzog, a tenu à féliciter en personne, le chauffeur de bus qui a neutralisé le terroriste hier. Il lui a téléphoné : »Je vous ai regardé hier à la télévision et j’étais très fier. Je me suis dit, voilà le bel Israël, prudent et responsable. Vous forcez le respect et l’admiration. Merci de nous avoir protégés. Nous avons vécu un drame immense hier, mais votre action a permis d’éviter la perte d’autres vies humaines ».

Les victimes de l’attentat doivent être enterrées cet après-midi. Pendant ce temps, les habitants de Beer Sheva sont en colère. Ils expriment leur sentiment d’insécurité après le terrible attentat d’hier. Ils reprochent aux autorités des promesses non suivies dans les faits, de plus de sécurité, de plus de policiers. Un des habitants de la ville a témoigné au micro d’Aroutz 7: »Nous faisons partie de ce pays. Nous ne pouvons pas être délaissés de telle sorte qu’un terroriste puisse se promener pendant de longues minutes et assassiner des gens. Où est la police? Les gens ont peur de sortir de chez eux. Maintenant, la police patrouille mais qu’en sera-t-il dans 24 heures? ».