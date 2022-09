Lors de l’attentat hier contre un bus qui circulait sur la route 90, le chauffeur, Laurent Morali, a fait preuve d’un courage extraordinaire.

Laurent est arrivé de France, il y a plusieurs années et vit à Alfé Menashé. Il est père de quatre enfants et grand-père de plusieurs petits-enfants.

Agé de 59 ans, il est chauffeur de bus et de taxi et hier, il a fait preuve d’un sang-froid remarquable. En étant lui-même gravement blessé, il a réussi à arrêter son bus sur le bas-côté et ainsi à permettre aux combattants de répliquer face aux terroristes. Il aurait également prévenu les secours.

Lorsque ses proches sont prévenus du drame et arrivent à l’hôpital, Laurent est dans le coma. Ses blessures sont situées au niveau de la bouche et de la machoire. Une balle a également effleuré un poumon. Il a subi trois opérations. Ses jours ne sont pas en danger mais son rétablissement prendra du temps.

Laurent et sa compagne Shiri ont une passion commune pour la moto. Or, la fille de Laurent, a témoigné: »J’ai toujours eu peur qu’il ait un accident de moto mais je n’aurais jamais pensé qu’il puisse être victime d’un attentat ». Quant à l’attitude de son père à cet instant, Or avoue ne pas être surprise: »Il est très mesuré, très responsable, c’est un chauffeur expérimenté. Ce que l’on raconte ne m’étonne pas du tout. Ce que je ne comprends pas c’est comment il a réussi à faire tout ça avec sa grave blessure à la machoire ».

Le directeur de la compagnie d’autobus où travaille Laurent a salué, lui aussi, son »attitude héroïque ».

»Nous avons peur, bien sûr », confie Or, »mais les médecins nous disent qu’il faut le laisser se reposer. Nous voulons tellement le voir se lever et nous raconter ce qu’il s’est passé. Les médecins estiment que cela peut prendre encore plusieurs jours avant qu’il ne se réveille. Il faut le laisser se reposer au maximum ».

La famille de Laurent mesure l’importance du miracle: »Les coups de feu étaient tirés en sa direction et aucun de ses organes vitaux n’a été touché. Ses blessures sont graves, il s’en remettra difficilement, mais ça ira », confie Or.