Un premier bilan fait état de 7 morts – 6 policiers et 1 prêtre – et de 12 blessés ce soir (dimanche) après un double attentat contre une synagogue et une église orthodoxe dans la République musulmane du Daghestan, à Derbent, en Russie.

Des hommes armés ont d’abord ouvert le feu sur une synagogue avant d’y mettre le feu. Deux policiers, non-juifs, qui se trouvaient à l’entrée ont été tués. Aucun fidèle ne se trouvait dans la synagogue au moment de l’attentat. Pour l’heure, le ministère israélien des Affaires étrangères ne dipose d’aucune information indiquant que des Juifs locaux ou israéliens ont été tués dans cette attaque.

Puis les terroristes ont tiré sur une église orthodoxe à proximité.

Une autre fusillade a éclaté au poste de police de Makhachkala, à 125 kilomètres de Derbent, au même moment.