Yossi Dagan, président du du conseil régional de Samarie a exprimé sa colère après l’attentat qui a fait trois blessés dont l’un se trouve entre la vie et la mort : « Le gouvernement perd toute dissuasion. Diverses décisions et déclarations font que que le terrorisme arabe inspiré par l’Autorité Palestinienne relève la tête. Nous, habitants de Samarie, et avec nous la population de Samarie vaincrons le terrorisme. Nous les vaincrons. J’exige du gouvernement qu’il change de disquette. Ce gouvernement, que nous l’ayons choisi ou non, est responsable de la sécurité de chaque citoyen israélien. Il n’est pas admissible que des citoyens soient abattus dans des endroits centraux du pays. Le sang des Juifs ne doit pas couler gratuitement! »

Le Conseil des localités juives de Judée-Samarie est dans une situation très inconfortable pour réagir avec fermeté en tant que tel. Une partie des responsables locaux et régionaux, et en tête son président David Elahyani, qui est passé à Tikva Hadasha de Gideon Saar, soutient envers et contre tout le gouvernement.

Photo Sraya Diamant / Flash 90