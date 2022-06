Cette nuit (mercredi à jeudi), des milliers de Juifs se sont rendus sur le tombeau de Yossef encadrés par l’armée, comme le demandent les consignes de sécurité.

Des terroristes ont ouvert le feu sur un groupe. Le général chef de brigade de Samarie, Roy Zweig et deux civils ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital.

Les échanges de feu avaient déjà commencé plus tôt, un peu avant minuit lorsque les forces de l’armée avait commencé à sécuriser le parcours des fidèles.

Le lieu est souvent le théâtre de scènes violentes, ce n’est pas la première fois que des fidèles y sont attaqués et il y a quelques mois seulement, des centaines de Palestiniens avaient saccagé et brûlé le tombeau.

Des visites comme celle de cette nuit sont couramment organisées sur les lieux et cette nuit le Président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, était également présent.

Tsahal a rapporté: »De très nombreux coups de feu ont été tirés par des terroristes. Les combattants de Tsahal ont répliqué en ouvrant le feu et évacué tous les civils des lieux ».

Yossi Dagan a déclaré: »Nous avons vu en direct la violence barbare de l’Autorité palestinienne avec ces tirs sur des fidèles venus prier sur le tombeau de Yossef et ce peu de temps après que des barbares ont vandalisé et brûlé le tombeau. Nous continuerons à prier ici et nous remercions et renforçons les soldats de Tsahal. Nous gagnerons contre la terreur barbare de l’Autorité palestinienne ».