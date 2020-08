Grosse frayeur et miracle lundi matin dans le Goush Etzion après qu’un terroriste ait lancé une énorme pierre sur une voiture transportant une famille juive. Cela s’est passé près de Tekoa, dans l’est du Goush Etzion. Il n’y a pas eu de blessés mais le véhicule a été endommagé. Dans la voiture se trouvait un père de famille et ses quatre enfants habitant le kibboutz Rosh Tzurim, également dans le Goush Etzion, qui se rendaient à Jérusalem pour une journée de détente. Le conducteur s’est ensuite rendu à l’entrée du village de Tekoa où la police l’a rejoint.

Assez secoué, le père de famille a raconté que lorsqu’il avait récité la prière du voyage, en route, il avait rajouté de lui-même « et protège-nous d’accidents de la route et d’attentats terroristes ». Vingt secondes plus tard, un jeune homme arabe posté dans un virage jetait cette énorme pierre sur sa voiture, fracassant le pare-brise, qui aurait pu blesser ou même tuer l’un des enfants voir faire perdre au conducteur le contrôle de son véhicule. Gardant son sang-froid malgré la situation et les cris des enfants, le père de famille a poursuivi sa route tout en appelant le central de Tsahal avant d’arriver à Tekoa. Plus tard, il est allé porter plainte dans une poste de police à Jérusalem.

Photo conducteur du véhicule