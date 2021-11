Un terroriste armé d’un couteau a poignardé deux gardes-frontières en Vieille ville de Jérusalem, près de la yeshiva « Ateret Cohanim ». Un vigile en civil armé qui était sur les lieux a abattu et mortellement blessé le terroriste qui était venu de Hevron. L’un des gardes-frontières a été sérieusement blessé, le second plus légèrement. De nombreux policiers se sont rendus sur place. Après avoir reçu les premiers soins sur place les deux blessés ont été transférés à l’hôpital Hadassa du mont Scopus.

Cet attentat se produit le jour même où une délégation israélienne avec à sa tête le ministre de la Coopération régionale Issawi Fredj est à Oslo pour demander aux pays donateurs de l’Autorité Palestinienne de doubler l’aide financière à la centrale terroriste. Une grande partie de l’aide financière internationale va soit dans les salaires versés aux terroristes, à la propagande et l’incitation à la violence ou dans la poche des dirigeants corrompus de l’AP.

Vidéo :

פיגוע דקירה בירושלים: לוחמת מג"ב נפצעה בינוני ולוחם נוסף נפצע קל בעיר העתיקה, המחבל חוסל@VeredPelman@SuleimanMas1 pic.twitter.com/fTFeRZCZ1E — כאן חדשות (@kann_news) November 17, 2021

Photo Ihoud Hatzalah