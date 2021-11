La police penche de plus en plus pour la piste terroriste après l’attaque au couteau perpétrée à Jaffa dimanche après-midi. L’agresseur est un jeune de 18 ans, arrivé clandestinement de Jénine. Il a été retrouvé et arrêté par la police et emmené pour interrogatoire par le Shin Bet. Le terroriste s’en est pris à un homme de 67 ans qui a été assez sérieusement blessé.

Photo porte-parole police