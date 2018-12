01h34: le maire de Strasbourg Roland Ries a annoncé que tous les spectacles seront annulés mercredi en signe de deuil et le Marché de Noël sera fermé. Il a exprimé sa stupéfaction de voir que le terroriste ait pu passer – muni d’une arme – entre les mailles du filet sécuritaire déployé dans la ville à l’occasion de l’approche des fêtes de fin d’année, surtout dans le périmètre du centre-ville.

01h10: une cellule interministérielle de crise a été ouverte au ministère de l’Intérieur place Beauvau. Le président Emmanuel Macron s’y est rendu.

00h12: l’étau se resserre autour du terroriste. Des coups de feu ont été entendus dans un périmètre restreint du quartier de Neudorf. Le terroriste serait retranché dans une maison.

23h48: le bilan s’est encore alourdi comme on le craignait. Il est désormais de quatre morts. Plusieurs blessés sont encore entre la vie et la mort.

23h43: la police de Strasbourg avait effectué une perquisition mardi matin au domicile du terroriste à propos d’une autre affaire concernant un braquage. Ils y avaient notamment trouvé des grenades.

23h20: bilan actualisé: deux morts, sept blessés graves et quatre blessés légers.

23h11: l’auteur serait un musulman fiché “S” par la Dgsi. Le ministre de l’Intérieur avait pourtant parlé d’un suspect de “droit commun”. Des coups de feu ont été entendus dans le quartier de Neudorf, sans doute dans le périmètre où se trouverait le terroriste.

23h05: le Parquet anti-terroriste de Paris a annoncé se saisir de l’affaire, ce qui confirme les mobiles terroristes de l’attaque perpétrée au centre-ville de Strasbourg.

22h56: le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a fait une courte déclaration confirmant le bilan provisoire de deux morts et onze blessés, précisant que le pronostic vital est engagé pour deux d’entre eux.

22h53: le bilan est désormais de deux morts. La police de Strasbourg dit avoir identifié l’auteur des tirs qui serait “connu des services de police”.

22h37: selon la préfecture de police de Strasbourg, l’agresseur aurait agi seul et aurait tiré en deux endroits, non loin du Marché de Noël. Le “Plan Blanc” a été déclenché par avec une mobilisation des services d’urgences dans les hôpitaux pour prendre en charge les blessés actuels et éventuellement futurs au cas où l’agresseur récidivait.

22h20: le bilan actualisé est d’un mort et neuf blessés. L’agresseur est armé et il risque de faire d’autres victimes.

22h00 : un individu armé d’une arme automatique a ouvert le feu à plusieurs endroits dans des rues du centre ville de Strasbourg, dont la rue des Grandes Arcades, près de la Place Kléber. D’importantes forces de police sont arrivées sur place. Il y aurait au moins un mort et six blessés. Les passants pris de panique se sont enfuis. La préfecture de police de Strasbourg a demandé aux habitants du centre-ville de rester chez eux. Il faut rappeler que se tient actuellement à Strasbourg le célèbre “Marché de Noël” qui attire de très nombreux visteurs. Le tireur a réussi à prendre la fuite.

Le ministère de l’Intérieur parle d’un “événement sécuritaire grave”.

Vidéo: