Une combattante des gardes-frontières a été légèrement blessée ce matin (mardi) dans un attentat à l’arme blanche au barrage des tunnels, au sud de Jérusalem. Elle a été transportée à l’hôpital Hadassah Ein Kerem.

Le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité sur place.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le terroriste était dans un autobus qui subissait un contrôle de sécurité au niveau du barrage. La combattante, âgée de 20 ans, l’a repéré et l’a trouvé suspect. Elle s’est approchée de lui et il l’a poignardée à l’aide d’un tournevis. Tout en se battant avec le terroriste, elle a été blessée au bras et au dos. Ses blessures sont superficielles.

Les policiers ont également trouvé un couteau sur le terroriste après l’avoir fouillé.