Attentat anti-israélien évité au Kenya ?

Le site kenyan « The Star » révèle que les services de sécurité du pays ont arrêté un ressortissant iranien du nom de Mohammad Saïdi Gulabi. Ses interrogatoires ont permis d’apprendre qu’il préparait des attentats contre des cibles israéliennes et au Kenya ainsi que dans des pays voisins. Il avait également l’intention de viser des cibles kenyanes. Le suspect est un « touriste » régulier dans ce pays d’Afrique et la police le suivait à la trace depuis un certain temps. Un officier du département de lutte anti-terroriste a indiqué détenir aujourd’hui la preuve que l’individu coopérait avec différents groupes terroristes.

Photo OpenClipart Vectors / Pixabay