Un attentat à l’explosif a fait deux blessés – un policier et un employé consulaire grec – au cimetière non-musulman de la ville de Djedda, à l’ouest de l’Arabie saoudite. La charge a explosé lors de la cérémonie du 11 novembre à laquelle assistaient notamment des diplomates occidentaux dont le consul général de France. Selon les autorités françaises et saoudiennes, cet attentat – le deuxième commis dans cette ville en deux semaines – est lié aux caricatures de Mahomet publiées par le magazine Charlie Hebdo. Le Quai d’Orsay a dénoncé « un attentat que rien ne saurait justifier » et a appelé les autorités saoudiennes à tout faire pour retrouver les auteurs de cet attentat.

Les consulats représentés à cette cérémonie ont eux-aussi publié un communiqué commun condamnant une « lâche attaque contre des gens innocents ». Il s’agit des consulats de France, de Grèce, d’Italie, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

Photo Pixabay