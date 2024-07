L’hôpital Assaf Harofé a fait savoir que l’état d’un de deux blessés graves dans l’attentat perpétré hier (dimanche) à Nir Tsvi, était toujours préoccupant.

L’état du second blessé grave s’améliore, il a pu sortir des soins intensifs.

Sa soeur a raconté que lorsque l’attentat s’est produit, il rentrait d’une séance de soins psychologiques qu’il suit depuis qu’il a perdu, sous ses yeux, 5 de ses camarades de l’armée dans l’explosion d’un bâtiment piégé à Rafah, le 11 juin dernier. Il remplit les fonctions d’infirmier combattant dans l’unité Guivati.

”C’est très difficile pour lui ces dernières semaines”, a témoigné sa soeur, ”Il n’a pas encore fait le deuil de ses amis et voilà que cela lui arrive à l’endroit où il ne s’y attendait pas, c’est-à-dire pas à Gaza. C’est absurde. Il m’a demandé de transmettre qu’il était heureux d’être là et d’être en vie. Mon frère a des flashbacks et il se souvient qu’il a vu une voiture blanche, mais il ne se souvient pas beaucoup de l’attentat. Les médecins ici ont sauvé la vie de mon petit frère. Son état s’améliore doucement, il est hors de danger. C’est le deuxième miracle en un mois”.