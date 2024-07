Un Israélien a été blessé dans un attentat à l’arme à feu à Mitspé Yossef près de Har Braha en Samarie. Il a été transporté à l’hôpital dans un état qui n’est pas jugé préoccupant.

Il se pourrait qu’il ait été touché par le tir d’un sniper palestinien positionné dans la zone de Naplouse.

La victime faisait partie d’un groupe de promeneurs et venait de Raanana. Il a ressenti une forte douleur à l’abdomen sans comprendre d’où cela venait puis il s’est avéré qu’il avait été touché par un coup de feu tiré à distance.

Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie a déclaré: ”Le gouvernement et les services de sécurité doivent comprendre, nous sommes en guerre dans le nord, dans le sud mais aussi en Judée-Samarie. Il n’y a aucune véritable différence entre les terroristes nazis du Hamas et les terroristes nazis du Fatah: le Hamas sont des terroristes nazis avec un ruban vert sur le front, l’Autorité palestinienne et le Fatah sont des terroristes nazis en costume”.