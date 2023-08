”Pour le commandant de la région centre, le général Yehuda Fuchs, il est plus important de garantir la liberté de circulation des Palestiniens que d’assurer la sécurité des Israéliens”. C’est par ces mots prononcés dans une interview que le député Avihaï Boaron (Likoud), a déclenché une tempête.

Le député a tiré cette conclusion du fait que le terroriste qui a perpétré l’attentat à Maale Adoumim hier (mardi), était en possession d’un permis de travail en bonne et due forme.

Immédiatement, Herzi Halévy, le Chef d’Etat-major, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense, ont condamné ces propos et assuré Yehuda Fuchs de leur soutien: ”Le général Yehuda Fuchs est un commandant combattant, animé par des valeurs et qui est le meilleur. Sous son commandement, les officiers de Tsahal et ses soldats agissent jour et nuit pour garantir la sécurité des habitants de Judée-Samarie. Toute déclaration qui ferait planer un doute sur les motivations du général et son engagement envers la sécurité des citoyens d’Israël est condamnable et n’a aucun fondement”, a déclaré le Chef d’Etat-major.

Yoav Gallant a, lui aussi, défendu le général: ”Le général, commandant de la région centre, Yehuda Fuchs, est un officier professionnel qui a beaucoup de mérites à son compte. Il consacre sa vie à la défense du peuple d’Israël. Je condamne avec la plus grande fermeté les attaques contre lui qui n’ont aucun fondement de la part de responsables politiques irresponsables. Toute attaque cotnre les officiers de Tsahal par des personnes publiques nuisent à la sécurité d’Israël”.

Le député Boaron a balayé ces condamnations et affirmé qu’il ne regrettait pas ses propos: ”Je suis sûr que le commandant de la région centre oeuvre jour et nuit pour la sécurité d’Israël. Comme toute institution ou sujet au service d’Israël, le commandant de la région centre peut aussi être critiqué tant que la critique est ciblée et respectueuse. J’ai formulé une critique sur la gestion de Fuchs en mettant l’accent sur les facilités accordées à la population de l’autorité palestinienne et la liberté de mouvement de cette population dans cette région qui expose les habitants de Judée-Samarie à des risques inutiles. Ces facilités sont basées sur une mauvaise approche. Je suis navré que Fuchs et d’autres aient interprété cette critique ciblée comme une attaque personnelle, alors même qu’elle était formulée avec respect et qu’ils choisissent de ne pas prêter attention au fond. En cette période où les attentats se multiplient, il est souhaitable de se poser certaines questions et de formuler certaines critiques”.

Ce matin, la députée Limor Son Har Meleh (Otsma Yehoudit) est allée dans le sens de Boaron: ”Le général Fuchs soutient les terroristes et de l’autre côté, il néglige les habitants de Judée-Samarie. Je soutiens sans équivoque les propos du député Avihaï Boaron. De manière régulière, on constate un souci du bien-êtrre des habitants palestiniens de Judée-Samarie, contre les habitants juifs”.

L’ancien Chef d’Etat-major et ancien ministre de la Défense, le député Benny Gantz, a vivement condamné ces propos: ”Nous n’avons jamais eu une coalition dont les membres font du tort à Tsahal, comme la coalition actuelle. Nous n’avons jamais eu une coalition dont les membres sont aussi aveugles face aux considérations sécuritaires. Le général Yehuda Fuchs est un combattant émérite qui défend les citoyens israéliens depuis des dizaines d’années. Lui et les miliers de soldats et d’officiers oeuvrent jour et nuit pour défendre les habitants de Judée-Samarie au péril de leur vie. On peut critiquer Tsahal mais se servir d’un terrible attentat pour attaquer personnellement un officier et accuser Tsahal d’encourager les attentats, est dangereux, incite à transgresser la loi et nuit à la sécurité. Cela commence par des mots puis on en arrive à expulser un officier d’une visite de condoléances et cela finit par du terrorisme ou, à Dieu ne plaise, l’atteinte physique à des soldats de Tsahal par des Juifs. Il est temps que le Premier ministre apporte son soutien à Tsahal dans les faits, avant que les paroles de haine ne nous coûtent cher”.

Les critiques sur la stratégie appliquée par Tsahal en Judée-Samarie ressurgissent dans la bouche des députés les plus à droite de la coalition, après chaque attentat dans cette région. Pour eux, l’armée doit changer de disquette, elle est enfermée dans une conception héritée des accords d’Oslo qui ne fait pas ses preuves.