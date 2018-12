23h45: les médecins de l’hôpital Shaarei Tsedek ont provoqué la naissance du bébé chez la femme très gravement blessée. Le nourrisson a été placé en couveuse. La maman a été opérée et ses jours sont toujours en danger.

22h16: un terroriste conduit par un complice a ouvert le feu à l’arme automatique en direction de personnes qui se trouvaient à l’arrêt de bus à l’entrée de la localité d’Ofra (Binyamin). Les caméras de vidéosurveillance ont montré le véhicule ralentissant pendant que le terroriste tirait à l’aveugle, provoquant la panique mais aussi une tragédie: sept blessés dont une jeune femme de 21 ans, en fin de grossesse, qui se trouve dans un état critique. Le terroriste et son complice ont réussi à s’enfuir. D’importantes forces de Tsahal sont arrivées sur place et ont commencé à ratisser le secteur pour tenter de retrouver les terroristes. Les recherches se concentrent autour du village de Silwad près de Ramallah où se cachent probablement le terroriste et le conducteur de la voiture.

Les blessés ont été tramsportés à l’hôpital Shaarei Tsedek de Jérusalem. Mis à part la jeune femme qui est entre la vie et la mort, deux d’entre eux sont sérieusement atteints, les quatre autres plus légèrement.

L’attentat a été largement conmdamné dans la classe politique, hormis la Liste arabe unifiée. Le Hamas a publié un communiqué “saluant l’attentat bienvenu qui illustre la poursuite de la résistance dans la Rive occidentale occupée malgré toutes les tentatives de la mater”.

Le conseil des localités juives de Judée-Samarie demande au Premier ministre et ministre de la Défense de stopper les coupes budgétaires prévues pour la protection des localités de Judée-Samarie.

