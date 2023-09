Un homme de 50 ans a été gravement blessé et un autre plus légèrement, Porte de Jaffa, à Jérusalem dans un attentat à l’arme blanche.

Le terroriste a été arrêté par les policiers qui l’ont pris en chasse. Il a utilisé un couteau de boucher pour commettre son crime. Le terroriste est âgé de 17 ans et habite à Jérusalem Est.

Le porte-parole du Hamas a félicité le terroriste pour son acte qu’il a qualifié de ”réaction naturelle aux crimes de l’occupation israélienne qui prouve que notre peuple ne se tait pas face à l’agressivité”.

Le chef de la police, Kobi Shabtaï, qui se trouvait non loin de là, a fait partie de ceux qui ont pris en charge les blessés.