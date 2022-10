Un autobus et un taxi israéliens ont été visés par des tirs de terroristes palestiniens sur la route près de la localité d’Itamar, ce matin (dimanche).

Le chauffeur du taxi a été légèrement blessé et les véhicules endommagés. Tsahal est à la recherche des terroristes.

L’organisation terroriste, »La fosse aux lions », a revendiqué l’attentat: »Nous avons repéré un autobus de colons près du barrage d’Elon Moreh et nous avons ouvert le feu. Nos activistes n’ont pas été blessés ».

Ce groupe terroriste devient de plus en plus actif dans la région de Naplouse et se sert, notamment, des réseaux sociaux pour augmenter sa visibilité: films sur TikTok, revendications d’attentats.

Le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a condamné l’attentat et adressé des reproches au gouvernement: »Encore un incident très grave qui s’est miraculeusement terminé. Ce gouvernement abandonne ses habitants aux mains des terroristes que l’Autorité palestinienne encourage. Cela peut se terminer par un drame. J’appelle le gouvernement à se ressaisir – annoncez une opération de grande envergure contre les infrastructures terroristes de Judée-Samarie et cessez d’abandonner les habitants au terrorisme ».

Hier, un habitant de Beitar Illit qui était entré dans le village arabe voisin pour récupérer un véhicule qu’il avait déposé au garagiste du village a été attaqué par une vingtaine d’Arabes et sérieusement blessé à la tête par une pierre.

Les services de sécurité et de renseignements sont en état d’alerte maximum en cette période de fête de début d’année d’alertes aux attentats dans plusieurs endroits du pays.