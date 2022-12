Un groupe d’Israéliens qui revenaient de l’allumage de la première bougie de Hanouka à Sa Nur dans le nord de la Samarie a été victime d’un attentat à l’arme à feu.

Les terroristes ont pris pour cible l’autobus dans lequel ils circulaient. Le véhicule était blindé et on ne déplore aucun blessé.

Sept balles ont touché le bus et par la suite, des terroristes ont également jeté des pierres et des bouteilles incendiaires.

La députée Limor Son Har Meleh (Otsma Yehoudit) était parmi les passagers du bus.

Sa Nur est une des implantations – avec Homesh – qui ont été évacué en 2005 dans le cadre de la loi sur le désengagement. Depuis, plusieurs fois, les Juifs ont essayé de se réinstaller sur place, non sans mal car empêchés par les gouvernements successifs de concrétiser leur projet. Néanmoins, un petit noyau y réside, tout comme à Homesh.

L’organisation »Torat Lehima » a dévoilé aujourd’hui les nouvelles consignes de tirs qu’ont reçu certains soldats en Judée-Samarie, concernant les lanceurs de pierre. La règle est de ne pas tirer sur ces derniers mais de préférer des moyens qui les mettent en fuite, y compris en utilisant des moyens de maintien de l’ordre ou de constituer une force de dissuasion par une forte présence.

Si toutefois, il s’avérait nécessaire de tirer pour sauver une vie alors les soldats doivent procéder à »un tir précis en direction des chevilles » et pas de la tête ou du ventre. L’organisation Torat Lehima fait remarquer qu’ainsi, les soldats ont beaucoup moins de chance de toucher leur cible, surtout si elle est en mouvement, ce qui facilitera la fuite des terroristes.

La directive envoyée aux officiers précise que le but est d’éviter de tuer les terroristes lanceurs de pierre car »cela augmente les risques de troubles à l’ordre public », notamment lors des enterrements qui s’ensuivent et qui rassemblent des foules importantes.

Le porte-parole de Tsahal a réagi à la diffusion de cette information: « Les règles d’ouverture du feu sont adaptées aux besoins opérationnels et guident les soldats de Tsahal lors de leurs opérations pour éliminer diverses menaces. Les règles sont clairement communiquées aux combattants qui agissent selon elles et en fonction de leur jugement de la situation. Les jets de pierre constituent un phénomène grave et dangereux, et Tsahal travaille de diverses manières pour l’éradiquer et appréhender les suspects. »