Des terroristes ont ouvert le feu vers 12h30 aujourd’hui sur une voiture et un autobus au carrefour de Hamra dans la Vallée du Jourdain.

Une femme de 31 ans a été légèrement blessée par des éclats de verre et plusieurs personnes sont en état de choc.

Dans la voiture touchée, mise à part la femme qui a été blessée, se trouvaient aussi son mari et leurs deux enfants de 6 et 9 ans. Six impacts de balles ont été relevés sur la carrosserie.

Les forces de sécurité sont à la recherche des terroristes qui ont réussi à prendre la fuite.

Cet attentat intervient au lendemain de celui qui a fait 6 blessés dont deux toujours dans un état grave à Maalé Adoumim.

C’est aussi au carrefour de Hamra qu’avait été assassinées Lucy, Maya et Rina Dee, z’l, au mois d’avril dernier.