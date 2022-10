Pendant Shabbat, des terroristes ont tiré sur le yishouv de Bet El. Un jeune homme de 25 ans qui était assis dans la soucca familiale pendant le repas de Shabbat a été touché au visage et à l’épaule.

Son père a témoigné au micro d’Israël Hayom: »Nous étions assis dans la soucca, nous prenions le repas de Shabbat comme tout le peuple d’Israël. Soudain nous avons entendu des coups de feu. Nous sommes habitués à cela, mais cette fois, ils étaient vraiment proches. Soudain, mon fils a baissé la tête et a crié »Aïe ». Il a gardé son sang-froid, a baissé la tête, celle de sa femme à côté et nous a dit de sortir. C’est un véritable miracle, trois balles ont été tirées sur sa chaise dans la soucca. L’éclat de balle se trouve encore dans sa joue, il est proche de l’os et donc les médecins ont décidé d’attendre quelques jours pour voir l’évolution. Nous avons été sauvés par miracle ».

Le père de la victime a déclaré que malgré ce qu’il s’est passé, il continuera à dormir sous la soucca cette nuit: »Je mettrai un drapeau d’Israël sur la soucca et je dormirai dedans. Nous sommes des croyants, nous savons que D ieu nous protège et pas le gouvernement ».

Les soldats dépêchés sur place après l’attentat, ont réussi à éliminer le terroriste. Son complice a pris la fuite et les combattants ratissent le secteur à sa recherche. Ils agissent dans le camp de Jalazone, près de Ramallah.